Il sistema informatico del Comune di Campobasso obiettivo di un attacco hacker. A comunicarlo l’amministrazione comunale, specificando come siano stati presi di mira i sistemi informatici della Advanced System Spa, partner tecnologico del Comune ed il software house per la gestione delle entrate. L’attacco è partito ieri, 27 dicembre. Sulla vicenda è stata sporta regolare denuncia alla polizia postale, mentre sono state immediatamente avviate le procedure previste dal protocollo di sicurezza interno ed inviata comunicazione all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Un attacco che ha creato il blocco dei pagamenti effettuati tramite il sistema pago Pa, utilizzato per la riscossione della Tari, del canone idrico, dei tributi minori, delle lampade votive e dei canoni patrimoniali. Da palazzo San Giorgio fanno sapere che eventuali ritardi nei versamenti, causati dall’attacco informatico non saranno luogo all’applicazione di nessuna sanzione o oneri aggiuntivi. I tecnici sono al lavoro per risolvere quanto prima il problema.