Pausa anche nel torneo di Promozione, venti giorni di stop prima della ripresa fissata il 7 gennaio. La serie B molisana ha visto, nel girone d’andata, il cammino implacabile della Polisportiva Fortore, 43 punti ottenuti su 45 disponibili, probabilmente un record nella storia della promozione molisana messo a segno dalla squadra di San Bartolomeo in Galdo. Quattordici vittorie e un pareggio, l’unica X è arrivata nella sfida interna contro il Vairano, gara chiusa con un pirotecnico 3 a 3. L’Eccellenza è ipotecata, nonostante siamo solo al giro di boa, il vantaggio sulla terza della classe è di ben 14 lunghezze, un distacco abissale che pone il Fortore in una condizione di assoluta serenità. Nel ritorno la squadra giallonera cercherà di tenere il passo e battere altri record, al momento il primato è totale anche nei gol fatti e subiti. In lotta per il secondo posto, utile per la salita in Eccellenza, San Pietro in Valle, Ripalimosani e Spinete. Maggior distacco per il gruppone di centro classifica, ben sei squadre raccolte in appena due punti, in lizza per due posti play off.

Fermo restando che non sono esclusi cambi di scenario, le due squadre più accreditate per il salto di categoria in compagnia della Polisportiva Fortore, sono San Pietro in Valle e Ripalimosani. Due società che già nella passata stagione hanno veleggiato nelle prime posizioni della graduatoria, i ripesi sono arrivati sino ai supplementari della semifinale play off, il San Pietro ha chiuso appena al di fuori della griglia. Siamo certi che le due squadre continueranno a duellare nel corso del ritorno, anche lo Spinete può inserirsi in questo discorso. Nei quartieri bassi della classifica, destinato alla retrocessione l’Altilia Samnium, una società che da almeno tre anni consecutivi occupa l’ultimo posto tra Eccellenza e Promozione. Nei bassi fondi due società basso molisane: Montenero e Petacciato, chiamate al riscatto nella seconda parte di stagione. Due piazze importanti che meritano di mantenere la categoria. In ripresa i Donkeys Agnone, società veterana della serie cadetta molisana, il Baranello deve fare di più nel ritorno, pochi i 16 punti conquistati dagli uomini di mister Di Chiro nel girone d’andata. Attesa una crescita anche da parte del Trivento, i trignini dopo un ottimo avvio sono calati nella fase finale del girone d’andata e ora si attestano appena al di sopra della zona play out.