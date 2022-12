Mai caldo come quest’anno. Stavolta era davvero tutto pronto a Campitello Matese per un Natale e fine anno sulla neve. Le alte temperature, invece, hanno solo permesso i collaudi degli impianti, che pure sono stati fatti.

Nei giorni prima di Natale, il 21, 22 e 23 dicembre sono stati collaudati quelli delle piste Del Caprio e Capo d’Acqua. Le prove sono andate nel migliore dei modi e si attendeva solo la neve per rivedere gli sciatori sulla montagna di Campitello.

La stessa sciovia di San Nicola, attende il collaudo che deve avvenire necessariamente in presenza di neve.

E’ stato provato anche con l’innevamento artificiale, con la neve sparata dai cannoni con lo sfondo di un cielo azzurro. Ma il caldo non ha consentito nemmeno questa possibilità.

Dunque tutto rinviato ai prossimi giorni, in attesa che il tempo cambi e il barometro volga la lancetta verso la bassa pressione.

Tuttavia, gli amanti della montagna non si sono lasciati scoraggiare. Sul pianoro di Campitello c’è comunque gente. Passeggiate a piedi, escursioni a cavallo e per i più esigenti giri con il quod sono possibili in queste giornate di sole con zero nuvole all’orizzonte.

Nessun problema: si prevede il pienone nei ristoranti per l’ultimo dell’anno per chi da tradizione preferisce trascorrere la notte di San Silvestro fuori e in vacanza, aspettando che la neve torni copiosa a imbiancare le piste.