Il Molise verso l’election day a primavera. Le date potrebbero essere quelle di domenica 28 maggio a al più tardi domenica 4 giugno. Un’unica giornata per votare per le elezioni Regionali e per le Amministrative. Per quanto riguarda le Regionali, queste vegono indette dal presidente della Regione e Toma nei giorni scorsi durante la trasmissione “Ingresso Libero” a Telemolise ha detto chiaramente quali sono le sue intenzioni: “Sono orientato a far votare tra fine maggio e inizio giugno”.

A questo punto appare assai probabile l’accorpamento con le Amministrative che il governo nazionale fissa sempre nello stesso periodo. In Molise proprio da qualche giorno è salito a 14 il numero dei comuni che andranno alle urne il prossimo anno per eleggere i sindaci. All’elenco si è aggiunto infatti anche Belmonte del Sannio dove il paese è stato commissariato dopo le dimissioni di 7 consiglieri e la legislatura si è chiusa in anticipo. Questi i centri interessati dalla tornata elettorale per le amministrative. In provincia di Campobasso: Campochiaro, Guglionesi, Larino, Macchia Valfortore, Montorio nei Frentani, Oratino, Ripabottoni, Salcito e Vinchiaturo. In provincia di Isernia: Castelpizzuto, Montaquila, Sessano, Belmonte e Venafro.