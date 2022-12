Come ogni anno la pausa per le festività natalizie è preceduta, al corso di kung fu al Cus Molise, dagli esami per il passaggio di cintura. Quest’anno sono stati ben sedici gli allievi dell’istruttore Barbarisi a sostenere la prova per salire di livello. L’esame prevedeva la messa in pratica delle tecniche basilari del kung fu, forme con armi e una parte tecnica a conclusione della prova. Al termine applausi e consensi per tutti con l’istruttore Barbarisi che non ha nascosto la sua soddisfazione per quanto fatto nel corso del 2022. “E’ un corso che sta prendendo sempre più piede e i risultati ottenuti ne sono la conferma. E’una grande gioia per me vedere i ragazzi crescere e migliorare quotidianamente, vuol dire che c’è prima di tutto grande passione. Con il lavoro e gli allenamenti si possono poi ottenere risultati sempre migliori. Lavoriamo su una base solida che ci permette di dare continuità ha quanto fatto da diversi anni a questa parte”. Il pensiero di Barbarisi va poi al prossimo anno. “Proseguiremo sulla strada intrapresa andando a limare ulteriormente i dettagli per provare a toglierci ulteriori soddisfazioni nel corso di un anno che si preannuncia intenso e speriamo anche ricco di soddisfazioni. Al di là dei risultati la soddisfazione più grande è veder crescere i ragazzi”. Hanno ottenuto la cintura bianca Lorenzo e Leonardo Santilli, Mirko Iannantuono e Greta Iannantuono, Ambra Mancuso, Gianmarco Giacci. Camilla Vecchiarelli ha ottenuto la cintura gialla. Sono passati alla cintura arancione Natalia Figliola e Isabella Ramundi mentre sono riusciti ad allacciarsi la mezza arancione Kevin Colangelo, Francesco Ciavarella , Marika De Lillo, Alida Zita, Cecilia Alfano, Ginevra Giacci, Gabriel Di Rosa.