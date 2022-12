Share on Twitter

Il bollettino dell’Asrem con i dati Covid in Molise che riguardano i giorni 24, 25, 26 e 27 dicembre. Ci sono due decessi: una donna di Vinchiaturo di 73 anni e un uomo di 89 anni di Sant’Elia a Pianisi, entrambi ricoverati in Malattie infettive. Nello stesso reparto 4 i nuovi ricoveri e due dimissioni. Una dimissione anche da Terapia intensiva. I nuovi positivi in 4 giorni sono 265 su 1041 tamponi processati. 64 di Campobasso, 41 di Termoli, 20 di Isernia. Numeri inferiori negli altri comuni interessati. Tasso di positività al 25,4%. 128 sono i guariti.

I pazienti con Covid in cura al Cardarelli sono 12 e tutti in Malattie infettive. In Molise gli attualmente positivi sono 6543.