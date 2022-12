Il primo cittadino di Capracotta Candido Paglione non parteciperà alla Conferenza dei Sindaci in programma questa mattina nella sala della Costituzione di Campobasso con all’ordine del giorno la discussione sulle associazioni 118.

“Ho deciso – ha commentato Paglione – di non partecipare. Non certo per disinteressarmi di un argomento sul quale sono da sempre impegnato, quanto piuttosto per protestare contro un doroteismo di fondo nel metodo. Non è prevista infatti la discussione sulla proposta di revoca del Direttore Generale Florenzano, da avanzare al presidente della Giunta regionale come sto chiedendo da tempo, ma un incontro con le associazioni di volontariato per affrontare le problematiche del 118. In altre parole – ha aggiunto Paglione – la conferenza dei sindaci dovrebbe togliere le castagne dal fuoco proprio a Florenzano su uno dei temi sul tappeto, uno dei tanti su cui il Direttore Generale ha dimostrato di non sapere che pesci prendere.“