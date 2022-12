Prima parte di stagione in archivio nel campionato regionale di futsal. Il torneo di C1, suddiviso in due gironi, riprenderà sabato 14 gennaio, dopo quasi un mese di fermo. A dire il vero la ripresa ci sarà venerdì 6 gennaio per la disputa della finalissima di coppa Italia, al Palaunimol, tra Torremaggiore e Miranda. In palio il titolo della competizione tricolore e la possibilità di rappresentare il Molise nella fase interregionale.

Tornando al campionato, sono andate in scena solo otto giornate a fronte di diciassette complessive. La regular season sarà utile per definire la griglia tra le prime quattro dei due gironi, al termine, poi, dei play off interni al raggruppamento, le due vincenti andranno a contendersi in una finale secca la serie B. Nel dettaglio il girone A vede al comando lo Sporting Campobasso, tallonato dalla Polisportiva Bojano. Il team del capoluogo cerca per il secondo anno consecutivo l’accesso in serie B, dopo la dolorosa rinuncia al torneo cadetto della scorsa stagione. Mister Pietrunti può contare su un organico di primissimo livello, pronto a ripetere le gesta dello scorso campionato. Peccato per l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Torremaggiore. Il Bojano di mister Melfi è sicuramente la sorpresa della C1 regionale, una squadra giovane e affiatata che sta dimostrando di poter dare filo da torcere ai rossoblu anche nella seconda parte di stagione. In cerca di riscatto la Chaminade, pochi i sette punti maturati in questo avvio, i giovani rossoblu dopo il rodaggio vogliono cambiare passo e guadagnare almeno un posto tra le prime quattro al termine della stagione regolare. Il progetto con i giovani del posto prosegue, dopo anni di onorata cadetteria, la società ha deciso di ripartire un passo alla volta con la volontà di ricostruire una nuova generazione di giocatori molisani.

Nel girone B Torremaggiore e San Severo sono in testa a punteggio pieno, in attesa dello scontro diretto che si giocherà alla ripresa il 14 gennaio. Due roster che possono ambire al salto di categoria in un girone dove le molisane Kalena e Arcadia Termoli cercano di contrapporsi alle due potenze pugliesi.