L’anno che sta per chiudersi è stato un anno difficile, complicato per il Paese e ancora di più per il Molise, alle prese con le conseguenze del post-pandemia e con quelle provocate dal conflitto in Ucraina. Ripercussioni di carattere nazionale ed internazionale dunque alle quali si sono aggiunte le tante criticità che affliggono da sempre la già fragile economia regionale, a cominciare dalla sanità, con la carenza di organici che in molti casi mette a rischio persino l’erogazione delle prestazioni essenziali Il presidente della Regione, Donato Toma, in occasione degli auguri a molisani affidati ad un video messaggio ha parlato di mare in tempesta che, ha aggiunto, prima poi, dovrà calmarsi. Ma nel frattempo, sono ancora molti gli scogli da superare: una maggioranza sempre più logorata da guerre interne, che in molti casi stanno provocando la paralisi delle attività del Consiglio, a cominciare dalla Prima Commissione, dove, dopo l’ennesimo forfati dato del consigliere Cefaratti di Orgoglio Molise, ci sarà l’ormai ex assessore Cotugno a garantire la rappresentanza del gruppo consiliare. Passate le festività natalizie, per Toma si apre un altro fronte: l’approvazione, entro fine anno, del Bilancio di previsione. Il governatore ha invitato le forze politiche al senso di responsabilità, a fare in modo che il documento contabile venga approvato entro i termini fissati dalla legge. In caso contrario si andrebbe alla gestione provvisoria fino ad aprile, con la Regione che opererebbe in dodicesimi, quindi con una capacità di spesa ridotta. “Le conseguenze – ha ammonito il presidente della Giunta – le pagherebbero, come sempre, i molisani”.