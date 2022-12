Ancora sotto shock, per quanto accaduto la mattina della Vigilia di Natale. Tutt’altro che lucida. Irma Forte non ha risposto alle domande del sostituto procuratore di Isernia Marco Gaeta, titolare delle indagini sull’omicidio di Carlo Giancola, il sacrestano di Santa Maria del Molise ucciso dalla moglie, secondo la ricostruzione dei carabinieri, con dei colpi alla testa.

Nel primo interrogatorio nella sede del comando provinciale, gli avvocati che difendono la donna, Giuseppe De Rubertis e Demetrio Rivellino del foro di Campobasso, hanno preferito la linea del silenzio, in attesa dei risultati dell’autopsia, ma anche per consentire alla donna di 66 anni di riprendersi dal trauma emotivo.

“Abbiamo avuto la possibilità di conferire con la nostra assistita, ma non siamo entrati nei dettagli della vicenda – ha spiegato l’avvocato De Rubertis – Lei è molto provata e si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Al momento non è nelle condizioni di ripercorrere quei momenti. Attendiamo – ha aggiunto – l’udienza di convalida, valuteremo se rendere l’interrogatorio davanti al GIP. Aspettiamo, inoltre, che venga conferito l’incarico al medico legale per l’autopsia. Così potremo avere elementi più concreti per orientare la nostra attività difensiva“.

Ancora nessuna conferma sull’oggetto che Irma Forte potrebbe aver utilizzato per colpire alla testa il marito. E ancora tutto da decifrare il movente che avrebbe fatto scattare nella donna il raptus omicida. Nelle prossime ore l’autopsia eseguita sul corpo della vittima dirà di più su quello che è accaduto nella casa dei due coniugi.