“L’Albero dei pensieri”, gli auguri di Natale della residenza per anziani di Trivento. Gli ospiti della residenza per anziani “Sant’Antonio di Padova” di Trivento hanno così voluto fare gli auguri di Natale, scrivendo i loro pensieri nell’Albero messo all’ingresso dell’Istituto, al posto dei classici addobbi. Pensieri rivolti alla salute, al Papa Francesco, ai nipotini, ai nonni stessi, per le operatrici dell’Istituto e non poteva mancare il pensiero dedicato alla Pace: “In questi venti di guerra seminiamo la pace”. Un modo molto originale per scambiarsi gli auguri natalizi, un’altra bella iniziativa della struttura di via Cappuccini, sempre molto attenta agli eventi che la vita quotidiana ci propone e pronti a dare spunti di saggezza.