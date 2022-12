Dalla Commissione Bilancio della Camera arriva il via libera all’emendamento alla manovra che consente l’abbattimento della fauna selvatica per motivi di sicurezza stradale anche in aree protette e in città. Il riferimento è ai cinghiali che saranno abbattuti e sottoposti ad analisi igienico-sanitarie. In caso negativo saranno destinati al consumo alimentare. Lo prevede la versione finale dell’emendamento di Fratelli d’Italia alla manovra approvato in commissione Bilancio.

“Confagricoltura – si legge in una nota – accoglie con favore l’emendamento sulle misure di contenimento della comunità di cinghiali in Italia approvato dalla commissione Bilancio della Camera. La decisione del governo di procedere con un programma di abbattimenti la cui realizzazione sarà competenza del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dei Carabinieri, risponde alle richieste della Confederazione di porre un freno alla diffusione della specie selvatica”.