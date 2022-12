I vicini di casa non hanno sentito alcun rumore, ma Carlo Giancola è stato colpito con violenza alla testa. La moglie, sola in casa, ha avvisato il nipote che lo zio era morto. E’ stato lui a dare l’allarme. E così, in via Foscari a Santa Maria del Molise, è partito il via vai di auto, prima quelle dei soccorsi, inutili. Poi a poche decine di metri dalla Chiesa, nel centro del paese sono arrivati anche i carabinieri, che hanno delimitato la zona.

Dietro le finestre di questo palazzotto, a poche decine di metri dalla Chiesa al centro del paese, Irma Forte e Carlo Giancola conducevano una vita normale.

Entrambi pensionati, 72 anni lui ex dipendente dell’Asrem nella zona di Isernia, di qualche anno più giovane lei, casalinga dopo aver mandato avanti un negozio di generi alimentari chiuso una decina di anni fa, vengono descritti come una coppia esemplare. Da qualche mese lei accudiva il marito, reduce da un ricovero al Neuromed per una caduta nella quale aveva riportato una lesione alla testa.

Una circostanza che in un primo momento aveva lasciato aperto il varco all’incidente domestico, anche in questa occasione. L’arrivo del Pm di turno, Marco Gaeta e le prime notizie trapelate, invece, rivelano uno scenario diverso. S’indaga per omicidio. E i carabinieri hanno anche rovistato nei cassonetti dell’immondizia, forse alla ricerca dell’oggetto con cui Giancola sarebbe stato colpito. Irma Forte è stata portata in ospedale perché ancora sotto shock. Una notizia che ha scosso il paese alla Vigilia di Natale e sorpreso le persone che cooscono la coppia di pensionati.

Una Vigilia di Natale che rimanda a un anno fa quando a Campobasso finì nel sangue una rissa scoppiata per questioni di droga. La sera del 24 dicembre, rimase senza vita sull’asfalto di via Vico, Cristian Micatrotta. Proprio qualche giorno fa, davanti al gup che lo ha rinviato a giudizio per omicidio premeditato è comparso Gianni De Vivo.

A distanza esatta di un anno, a Santa Maria del Molise la Vigilia di Natale è scossa da quanto accaduto in via Foscari, dove il suono campane della chiesa di Santa Maria Filippo e Giacomo non hanno il sapore della festa.