La vigilia con il rito della Farchia di scena a Montefalcone nel Sannio. Con inizio alle ore 17.00 di oggi 24 dicembre 2022, la Pro loco Maronea, con il patrocinio del Comune di Montefalcone nel Sannio, presenta il rito della Farchia. La partenza del corteo è prevista alle ore 18.00 presso piazza del Popolo, mentre l’arrivo alle ore 19.00, presso via Monsignor Vittorio Cordisco. La Pro loco Maronea sarà lieta di offrire ai partecipanti donativi di carattere alimentare. Sempre nel segno dei riti del Fuoco, per il giorno 30 dicembre è prevista l’Unione e sinergia, sfilata di farchie e ‘Ndocce, con la partecipazione delle ‘Ndocce di Agnone, delle farchie di Salcito e delle Farchie di Montefalcone nel Sannio. Appuntamento alle ore 18.00 in piazza del Popolo dunque, del 30 dicembre prossimo.