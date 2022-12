In fiamme la canna fumaria, intervengono i vigili del fuoco in pieno centro a Trivento. L’allarme è stato lanciato nel tardo pomeriggio di oggi, 24 dicembre, quando le fiamme dal camino di casa sono divampate lungo la canna fumaria. Tanta paura per la famiglia residente nel pieno centro del paese e per l’intero vicinato, il rischio che l’incendio si potesse allargare è rientrato grazie ai Vigili del Fuoco provenienti da Campobasso, intervenuti con ben tre mezzi. Sul posto anche gli uomini della locale Caserma dei carabinieri.