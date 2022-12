Share on Twitter

Share on Facebook

Pro loco Terventum, parte la campagna tesseramenti per il rinnovo del direttivo. Le date delle sedute, per il rinnovo del direttivo dell’associazione trignina, sono il 29 dicembre 2022 e il 15 gennaio 2023, presso il Centro Polifunzionale comunale. Per informazioni si può contattare Fiorella al 329.9181254 o Flavia al 389.1874181.