Franca Tancredi, nata a Roma 61 anni sposata e madre di un figlio ha iniziato la sua carriera al ministero dell’Interno dal 1988 al 1994 alla direzione generale della protezione civile antincendio

una serie di incarichi in quest’ambito per poi arrivare a Cosenza il 1 ottobre del 2018 come viceprefetto vicario.

Oltre ai servizi di protezione civile si è occupata di antimafia, della gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata e delle pianificazioni antiterrorismo.

A Cosenza è stata tra l’altro referente per la prevenzione e repressione della corruzione e responsabile della trasparenza. E come commissario prefettizio ha gestito i comuni calabresi di Bova Marino, Africo, Bagnara Calabra e Gioia Tauro tutti sciolti per infiltrazioni di stampo mafioso.

Dal 3 novembre del 2020 era prefetto di Biella.

Nata a Venezia, 58 anni Michela Lattarulo è il nuovo prefetto di Campobasso. Prende il posto di Francesco Cappetta, che aveva lasciato la sede del palazzo del governo di piazza Pepe la scorsa estate per andare in pensione.

Una carriera quasi interamente trascorsa al Viminale, quella della Lattarulo, dove tra i vari incarichi ha assolto quello di direttore centrale per gli affari generali. Da maggio del 2019, il Ministro dell’Interno dell’epoca Salvini le affidò la direzione dei servizi centrali per l’immigrazione e l’asilo. Campobasso sarà la prima sede nella quale svolgerà le funzioni di prefetto.

E per la prima volta entrambi i capoluoghi del Molise avranno in contemporanea prefetti donna. Era già accaduto in passato che donne avevano diretto le due prefetture, ma mai in contemporanea. Le due prefette prenderanno possesso dei loro uffici nei prossimi giorni.