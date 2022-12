Il Molise passa da regione a rischio ‘moderato’ a regione a rischio basso. La novità è contenuta nel monitoraggio settimanale della pandemia diffuso dall’Istituto Superiore di Sanità. Nel dettaglio l’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti è in leggero rialzo da 256 a 267 mentre l’indice Rt scende da 1,15 a 0,98. Sul fronte ospedaliero il tasso di occupazione in area medica è al 6,8 per cento (era al 6,3 la scorsa settimana) mentre in terapia intensiva il dato è stabile al 2,6.