La F.I.G.C. – L.N.D. C.R. Molise, in collaborazione con la Pro Loco Cerrese 1982 e con il Patrocinio del Comune di Cerro al Volturno, organizza per Venerdì 30 dicembre 2022 presso lo Stadio “Mario Di Ianni” di Cerro al Volturno (IS), il Memorial Luigi Mazzocco, persona di grande spessore morale. Grande imprenditore e noto sportivo già Presidente della Cerrese e dell’Isernia F.C., prematuramente scomparso lo scorso anno. Il programma di giornata prevederà l’incontro amichevole con calcio d’inizio, fissato alle ore 11.00 tra le Vecchie Glorie giallorosse, capitanate dalla bandiera cerrese Mario Iallonardi e quelle biancocelesti, guidate dal mister isernino Michele Miele. Alle ore 15.00 prenderà il via il Memorial “Luigi Mazzocco” tra le Rappresentative U19 del CR Campania e del CR Molise, eccezionalmente diretta dall’arbitro molisano militante in Serie A Luca Massimi. Al termine del match che sarà disputato tra le due compagini formate dai migliori under dei massimi tornei calcistici regionali, seguiranno gli interventi delle autorità in ricordo di Luigi Mazzocco, e le premiazioni del Memorial a lui dedicato.

Fonte: Ufficio stampa