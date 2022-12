Share on Twitter

“Siamo alle comiche ormai, Cotugno si dimette da assessore regionale giusto il tempo per approvare il bilancio in prima commissione consiliare , per poi essere rinominato assessore”. Lo ha detto Francesco Totaro, segretario regionale di Articolo 1 Molise, commentando la decisione del vice presidente della Regione. “Siamo di fronte – ha continuato – all’ennesimo fallimento del governo regionale, a questo punto credo che farebbe bene il presidente Toma a rassegnare le dimissioni e dare la parola ai molisani”