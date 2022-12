Contro il cibo sintetico, il vescovo di Trivento Palumbo aderisce alla mobilitazione della Coldiretti. Monsignor Claudio Palumbo, accompagnato dal referente di zona Gino Donatelli, ha sottoscritto la petizione della Coldiretti contro il cibo sintetico: la raccolta di firme su tutto il territorio nazionale per fermare una pericolosa deriva che mette a rischio il futuro dei nostri allevamenti e dell’intera filiera del cibo Made in Italy – la nota della Coldiretti – La petizione potrà essere sottoscritta negli uffici Coldiretti, nei mercati contadini di Campagna Amica e in tutti gli eventi promossi a livello nazionale e locale. L’obiettivo è promuovere una legge che vieti la produzione, l’uso e la commercializzazione del cibo sintetico in Italia, dalla carne prodotta in laboratorio al latte “senza mucche” fino al pesce senza mari, laghi e fiumi. Prodotti che potrebbero presto inondare il mercato europeo sulla spinta delle multinazionali e dei colossi dell’hi tech.