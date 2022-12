Stella d’Argento al Merito del Coni consegnata all’associazione sportiva dilettantistica Pegasus di Trivento. In occasione dell’annuale cerimonia di premiazione di fine anno, “Emozioni Sportive 2022”, tenutasi ieri 21 dicembre, la Giunta Nazionale del Coni ha conferito la Stella d’Argento al Merito Sportivo per l’anno 2020, all’associazione sportiva dilettantistica Pagasus arcieri, con la seguente motivazione: “per l’impegno che ha contribuito alla promozione e alla crescita dello sport nella Provincia di Campobasso”. Presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico “Romita” di Campobasso si è tenuta la cerimonia con la dirigenza della Pegasus e gli atleti arcieri, “La Pegasus si conferma una società sportiva capace di ottenere risultati importanti – riferisce il sindaco Corallo – per la nostra realtà e per l’intero Molise. Avere un gruppo così organizzato, che fa crescere i nostri giovani con sani valori – ha concluso Corallo – è un fattore rilevante. Ringrazio il presidente Pierluigi Fierro, l’intera società e gli atleti, grazie per tutto quello che fate e date alla nostra comunità”.