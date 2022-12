Share on Twitter

L’Azienda sanitaria regionale, con delibera del direttore generale Oreste Florenzano, ha prorogato al 31 dicembre 2023 i contratti a tempo determinato in scadenza il prossimo 31 dicembre a dieci medici specialisti venezuelani dell’associazione ‘Venezuela: la piccola Venezia’. Il provvedimento è stato adottato a causa del perdurare della grave carenza di personale dirigenziale medico, con particolare riferimento ai medici specialisti delle seguenti discipline: Anestesista e Rianimazione, Pediatria, Dermatologia, Gastroenterologia, Pneumologia, Chirurgia generale, Medicina interna, Epidemiologia e Otorinolaringoiatria. Nel documento è anche spiegato che, nonostante l’espletamento di numerosi avvisi e procedure concorsuali per reperire personale medico, “l’Asrem non è pervenuta a reclutare il contingente minimo previsto dall’Atto aziendale”.