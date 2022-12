Con l’approssimarsi delle festività natalizie controlli dei Nas di Campobasso in tutto il Molise con particolare attenzione alle produzioni di maggiore consumo in questo periodo dell’anno. 125 le aziende ispezionate e 45 le ‘non conformità’ rilevate per complessivi 12 mila euro di sanzioni. 2 persone sono state denunciate per violazioni penali inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro. 43 invece le persone segnalate per violazioni amministrative o sanitarie. 2 attività che producono dolci sono state chiuse.

“Le violazioni più frequenti durante i controlli sul settore alimentare – riferiscono i carabinieri – riguardano il mancato rispetto delle procedure codificate nel manuale di autocontrollo, le carenze strutturali e la non corretta pulizia dei locali e delle attrezzature”.

Altri controlli hanno inoltre riguardato il settore sanitario. Sono stati segnalati 4 fisioterapisti titolari di ambulatori privi di autorizzazione all’esercizio, 27 farmacisti per mancata disponibilità di farmaci obbligatori con conseguente richiesta di applicazione della chiusura temporanea e la contestazione delle relative sanzioni amministrative.