Ingoia chiodi mentre si trova in comunità e finisce in ospedale a Macerata. L’uomo, un 55enne condannato dal Tribunale di Isernia a 13 anni per vari reati tra cui rapina, truffa ed evasione, era stato affidato in prova ai servizi sociali in una comunità terapeutica dove ha compiuto il gesto. Come riportato dalla testata Cronache Maceratesi, l’uomo adesso si trova in ospedale e, una volta dimesso, tornerà in carcere per scontare la pena residua di quattro anni e sei mesi.