Il 23 dicembre nella Cattedrale di Trivento il concerto con “Palcoscenici: il Molise è di scena”. Titolo del concerto dedicato al natale, con il musicista ed etnomusicolo Ambrogio Sparagna, è “Dicendo vola vola”. Alle ore 20, presso la Cattedrale di Trivento suoneranno le zampogne e gli strumenti musicali tipici, quali ciaramella, organetto, ghironda, torototela, tofa, per suonare il repertorio tradizionale delle novene. L’ingresso al concerto è gratuito e non occorre la prenotazione. Il cartellone “Palcoscenici: il Molise è di scena” è stato voluto dall’Assessore alla Cultura e Turismo Vincenzo Cotugno, insieme alla fondazione Molise Cultura, per la valorizzazione del territorio e le tradizioni del patrimonio culturale. “Ringrazio l’assessore regionale Vincenzo Cotugno per questo appuntamento a Trivento – riferisce Pasquale Corallo – e ringrazio anche il vescovo Claudio Palumbo e il vicario della Cattedrale don Mimì Fazioli per la loro disponibilità”.