La conferenza delle Regioni, presieduta dal Governatore Toma, ha dato l’ok unanime al riparto dei fondi per la sanità stanziati dal Governo per il Sistema Sanitario Nazionale. In sostanza ratificato l’accordo politico raggiunto il 2 dicembre. Un fondo che complessivamente ammonta a quasi 126 miliardi di euro. Al Molise confermati circa 601 milioni.

Via libera dalla Coferenza anche al Decreto che individua nuovi criteri di riparto ed è la base per i futuri fondi del servizio sanitario nazionale. Approvata poi l’assegnazione delle risorse PNRR per rafforzare l’Assistenza domiciliare (2,7 miliardi di euro) e sbloccati 1,6 miliardi per coprire i maggiori costi sostenuti per il Covid e il caro energia.

Toma ha incontrato il ministro agli Affari Europei, Sud, Politiche di Coesione e Pnrr Raffaele Fitto con il quale si è confrontato su vari teniu, tra i quali anche il debito della sanità e piano di rientro. Il presidente gli aveva già scritto per esporre il problema dei debiti del bilancio regionale, con riferimento ai 41 milioni del 2021. Il governatore ha sottolineato la necessità di un provvedimento statale per risanare questa quota debitoria.

“E’ pesante e accentua il deficit che ormai si trascina da anni” ha detto Toma che con Fitto si è soffermato sulla questione del maggiore disavanzo generato dai residui attivi vetusti ed inesigibili “e – ha spiegato – dal fardello dei debiti fuori bilancio piovuti dal passato, compresi quelli della sanità, a cui comunque – ha continuato – abbiamo dovuto far fronte”. Fitto si è detto disponibile a rappresentare la cosa al governo “È necessario trovare soluzioni per ridare al Molise la possibilità di programmare e decidere del proprio futuro. Ci siamo aggiornati a gennaio” ha concluso Toma.