Medaglie e record regionali per la squadra Master M2 impegnata domenica nella nona edizione del trofeo Swim4life nella piscina olimpionica Scandone di Napoli. La squadra del capitano Alessandro Izzi si è piazzata all’8° posto ( terza fra quelle di fuori regione) in classifica che ha visto primeggiare il Cus Bari. Ben 69 le società partecipanti e 700 atleti provenenti da ogni parte d’Italia. In vasca 32 gli atleti M2 hanno conquistato 3 medaglie d’oro, 5 d’argento e 6 di bronzo, e hanno stabilito 13 record regionali individuali e 1 di staffetta. Nella categoria M45 medaglia d’oro e record regionale per Amelia Mascioli e Irene Di Stefano rispettivamente nel 100 farfalla e nel 100 rana. Prestazioni che hanno consentito alle due altlete di stabilire anche le migliori prestazioni della manifestazione. Sul gradino più alto del podio anche Roberto Petrera (M55) nel 100 rana. Le medaglie d’argento sono state conquistate da Roberto Rampino (M35) nel 50 stile libero e per lui anche titolo regionale nei 200 misti, Irene Di Stefano (M45) nel 50 dorso, Dmenico Di Cesare (M35) nei 200 misti. Medaglia d’argento e record regionale per Gennaro Luongo (M65) nei 200 misti e, secondo posto anche nel 200 rana. Medaglia d’argento e record regionale per Lucia Falcone (M60) nel 200 rana e record regionale nei 200 misti. Medaglie di bronzo e titolo regionale nel 50 stile libero per Amelia Mascioli (M45), e nel 100 rana per Mara Zicchillo. Terzo gradino del podio anche per Ornella Piciocco (M30) nel 50 dorso, per Cristina Damiano (M45) nel 50 dorso, Helidon Berdica (M45) nei 200 misti, Marianna Fratianni (M35) nei 100 rana. Record regionali per Mariarita Pelliccia (M55) nel 50 stile libero e nel 50 dorso, da Stefania Manes (M50) nel 50 dorso e da Mauro Grassi (M60) nel 200 misti e nel 100 rana. Oro e record regionale per la staffetta 4×50 misti (M200) con Izzi, Petrera, Berdica e Ruggiero. La M2 inoltre nella piscina olimpionica di Scandone ha schierato la prima staffetta M240 della storia natatoria del Molise, con Pasquale Zaccari, Mauro Grassi Gennaro Luongo e Pasquale Arteritano.

Fonte: Ufficio stampa