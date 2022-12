Sul podio la “Nicola Scarano” di Trivento al Premio letterario “Il racconto di tutti i racconti: storie senza tempo” dell’Istituto Mario Pagano. In questa prima edizione del Premio letterario, per la sezione poesia, il primo posto è andato a Emanuele Colella con il lavoro intitolato “La ricerca della bellezza “vera”, frequentante la classe III B dell’Istituto Omnicomprensivo “Nicola Scarano”. Terzo posto per Gaia Fantilli, sempre della classe III B dello “Scarano”, con il lavoro “La bellezza si personifica in TE”. “Un risultato brillante – il commento del sindaco Pasquale Corallo – che premia il percorso didattico dei due giovani studenti e cittadini di Trivento. Un riconoscimento anche al corpo docente e all’Istituto “Nicola Scarano” in generale, che in più occasioni ha dimostrato le sue potenzialità, portando in alto il nome della nostra Città. Faccio i complimenti a tutti – chiude Corallo – a Emanuele e Gaia, innanzitutto, per questo importante riconoscimento, che possa essere foriero di un percorso di studi che esprima a pieno le loro capacità e inclinazioni, maturi le loro personalità e liberi le loro emozioni”.