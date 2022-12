Ha conquistato il mondo con i suoi scatti, una star della fotografia. Tony Vaccaro ha tagliato il traguardo dei 100 anni e il suo paese lo ha voluto festeggiare anche se da lontano. Una videochiamata speciale videochiamata, un tributo dall’auditorium del convento Santa Maria delle Grazie.

Vaccaro che vive a New York a Bonefro ha trascorso la sua infanzia, ci è tornato spesso. Proprio in paese da otto anni c’è una mostra permanente dedicata alle sue foto

Il decano della fotografia ha raccontato con i suoi scatti la seconda guerra mondiale e gli anni successivi. Oltre 20mila fotografie.

Si è dedicato alla moda, decennale la collaborazione con le più importanti riviste americane. Catturati dal suo obiettivo i più importanti personaggi del mondo del cinema, dell’arte, e anche della politica, da Kennedy a Sophia Loren.

In una recentissima intervista, dopo aver superato per 2 volte il Covid, al New York Post ha spiegato i motivi della sua longevità, tutto merito di “cioccolato, vino rosso e determinazione”.

“Hai raggiunto un traguardo epico- gli ha detto il sindaco di Bonefro, Nicola Montagano – ci sono tanti amici qui oggi per augurarti un buon compleanno. Speriamo di rivederti presto a Bonefro. La tua è stata una vita straordinaria. Siamo onorati di avere un concittadino illustre come te”.

Un Tony Vaccaro emozionato ha espresso tutto l’affetto e il bene per la sua amata terra.

“Grazie mille a tutti. Sono orgogliosamente bonefrano e non vedo l’ora di tornare”, ha detto.