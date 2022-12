“Lo sfruttamento delle aree marine non può essere un affare privato”. Molise Domani contesta i principi, le modalità e le conseguenze del progetto della società Maverick di Milano, che prevede 120 pali eolici in mare a soli 25 Km dalla costa molisana.

A giugno scorso, l’associazione politico-culturale ha presentato una precisa idea progettuale per fare della Gigafactory ACC-Stellantis l’occasione per attivare una politica di innovazione socialmente giusta e ambientalmente sostenibile, capace di permeare i settori fondamentali del vivere economico e sociale. Al centro della proposta, anche la realizzazione di un parco eolico galleggiante destinato a: soddisfare le esigenze delle imprese energivore del Molise, a partire dalla Gigafactory ACC; sostituire tutti i progetti di invasione dei nostri terreni produttivi con torri eoliche e distese di pannelli solari; ridurre il costo delle bollette con l’attività del parco eolico in mare e con la strutturazione di una capillare rete di comunità energetiche sull’intero territorio regionale.

Le istituzioni pubbliche devono garantire una strategia e una gestione che abbiano come priorità l’uso sociale di una parte dell’energia prodotta, gli interessi economici e ambientali del nostro territorio. L’impianto offshore che Molise Domani propone deve essere distante 50 chilometri dalla costa; sottoposto a una rigorosa e trasparente valutazione preventiva di impatto ambientale; delimitare una zona di tutela e ripopolamento ittico e offrire ai pescatori l’opportunità di svolgere una specifica e retribuita attività di raccolta della plastica in mare, essenziale per la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse ittiche nelle acque territoriali circostanti.

La Maverick di Milano ha fatto un passo falso e inaccettabile presentando alla Capitaneria di Porto di Termoli un progetto che ignora i diritti propri delle istituzioni pubbliche, le esigenze di sviluppo economico, sociale ed ambientale delle nostre comunità. Ovviamente la Maverick potrebbe fugare qualcuno dei dubbi fornendo un serie di informazioni scritte sulla sostenibilità del progetto e, in particolare, sull’impatto ambientale, sul piano industriale e sui dettagli degli investimenti e sull’interlocuzione con le autorità locali e regionali. In ogni caso, nei prossimi giorni Molise Domani produrrà puntuali e stringenti osservazioni alla richiesta di concessione demaniale marittima avanzata dalla Maverick, attivando, nel contempo, una iniziativa popolare per affermare la priorità degli interessi delle nostra gente e la contrarietà a rendere disponibili le nostre ricchezze per calcoli particolari e affari privati. Siamo certi che gli amministratori locali, le associazioni, i coltivatori e i pescatori vorranno, insieme a tutti i cittadini, evitare di essere spettatori di una vicenda cruciale per il futuro del Molise e si batteranno per difendere l’equilibrio del loro ambiente e per cogliere appieno le opportunità offerte dalla transizione energetica verso un Molise a zero emissioni.