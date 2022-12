Share on Twitter

Share on Facebook

Questa sera finalissima di Miss Italia. Un grosso in bocca al lupo ad Azzurra Gallinari che rappresenterà il Molise tra le 20 finaliste.

La splendida ragazza di 19 anni, con origini di Sesto Campano in provincia di Issrnia, occhi verdi e sorriso disarmante, ha avuto accesso alle prefinali nazionali con il titolo di Miss Miluna Molise, scelta poi per rappresentare la nostra regione.