Il Comune di Montefalcone nel Sannio attiva il servizio di supporto ad anziani e a persone sole. Il primo cittadino Fabio Pasciullo fa sapere che è stato attivato il servizio di supporto ad anziani e persone sole. Si potrà telefonare al numero 0874.877530 dalle ore 10.00 alle 12.00, dal lunedì al venerdì, e sarà possibile prenotare la consegna a domicilio di generi alimentari e medicinali. il servizio è riservato ai soggetti deboli (in situazione di solitudine) e agli anziani (oltre i 70 anni, soli) ma non è disponibile per le persone in quarantena. Agli utenti che hanno richiesto il servizio saranno date disposizioni di dettaglio.