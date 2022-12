L’eolico off shore rappresenta non solo un’opportunità di innovazione e sviluppo per l’Italia ma anche un contributo fondamentale alla lotta contro l’emergenza climatica e un presidio di biodiversità”, Legambiente si schiera di fatto a favore della richiesta di installazione davanti alla costa del Molise, a 25 km, di un impianto di 120 torri. Posizione già espressa nel 2007 nei confronti di un altro progetto offshore che trovò la contrarietà di amministratori e non solo e si arenò. All’epoca si levarono gli scudi a tutela di paesaggio, pesca e turismo.

“I parchi eolici a mare possono diventare – è scritto in una nota di Lagambiente – luoghi di ripopolamento per molte specie marine. Tecnologie, quindi, che se ben progettate possono portare diversi vantaggi, sia per il settore della pesca, sia per valorizzare competenze già presenti nel porto di Termoli e creare nuove opportunità lavorative E anche e soprattutto se questo progetto sarà messo a sistema con la gigafactory di Stellantis. ”

Per l’associazione ambientalista la strada delle rinnovabili è quella giusta, è ora di sgombrare il campo da dubbi e scetticismi.

Va attivato da subito un confronto e una condivisione sul territorio.

“Il Molise – ha detto il Presidente regionale di Legambiente – Andrea De Marco – produce più energia di quanto consuma, ma questo grazie alla presenza delle centrali turbogas che da sole producono circa 2/3 dell’intera energia prodotta in regione. Pochi però – continua De Marco – tengono in considerazione che nei prossimi anni bisognerà elettrificare i nostri sistemi di trasporto, sia pubblici che privati, ad oggi totalmente dipendenti dalle fonti fossili”

Per Legambiente i cambiamenti climatici sono il vero fattore di rischio per il paesaggio. “Per fermare la febbre del pianeta – si chiude così la nota dell’associazione – c’è bisogno di produrre energia in maniera diffusa, diminuendo le emissioni, e questo lo si può fare solamente con le fonti rinnovabili sia a terra che a mare”.