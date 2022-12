Sono più di 6mila i molisani che trascorreranno il Natale a casa con il covid. Secondo gli ultimi dati forniti dall’Azienda sanitaria regionale, in un quadro sostanzialmente stabile per l’andamento della pandemia, sono attualmente più di 6.400 le persone malate mentre i ricoverati in ospedale sono 12 (di questi solo uno in terapia intensiva). Proprio in questi giorni invece la regione ha superato le 700 vittime dall’inizio della pandemia.