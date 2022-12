Con 149 nuovi contagi nelle ultime 24 ore e 147 guariti gli attualmente positivi in Molise sono 6.460. 482 i tamponi processati. Tasso di positività al 30,9%. Non si registra alcun decesso, ci sono però due nuovi ingressi in Malattie Infettive e un dimesso, che portano il numero dei ricoverati nel reparto Covid ordinario a 13. Un solo paziente è in terapia intensiva.

Dei nuovi positivi 33 sono di Campobasso, dove però sono guarite 63 persone.