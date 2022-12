Da Bonnie Clyde di provincia a due ragazzi modello. Questo sembra il destino dei due fidanzati che con le loro scorribande avevano messo a segno una serie di furti a Isernia.

Infatti il giudice del tribunale ha stabilito la messa alla prova dei due imputati. Dovranno insomma mettersi in riga e comportarsi come si deve se non vogliono incorrere in pene più severe.

La coppia, difesa dall’avvocato mastronardi, durante la scorsa estate aveva derubato tre attività commerciali, sempre con la stessa tecnica.

Mentre la ragazza faceva da palo fuori dal locale preso di mira, il fidanzato si arrampicava per entrare dalle finestre o dalle porte del retro e portava via tutto l’incasso. Ad incastrarli le telecamere di videosorveglianza, che avevano rivelato in effetti che più che Bonnie e Clyde si trattava di due ladri improvvisati, la cui avventura durata poche ore si è conclusa in un’aula del palazzo di Giustizia.

Il giudice si è riservato di decidere nelle prossime ore sulla messa in libertà dei due imputati, ma ha accolto la richiesta del legale: il processo è stato sospeso per l’affidamento dei due giovani al servizio sociale. Intanto l’avvocato Mastronardi dovrà definire con l’ufficio di esecuzione penale, i tempi e le modalità della messa alla prova.