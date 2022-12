Un appuntamento che si rinnova. Un appuntamento che, alla vigilia delle feste, porta un sorriso, alle persone meno abbienti. BenefiCus è ormai un’iniziativa fissa nel calendario del Cus Molise. Anche per quest’anno la raccolta di beni di prima necessità destinata alla comunità per minori Il Piccolo Principe di Limosano, ha avuto un grande riscontro. Oggi il materiale raccolto dall’inizio di dicembre è stato consegnato e sarà utile per rendere speciali i giorni di festa ai piccoli ospiti della struttura. “Abbiamo dato continuità a questa importante iniziativa benefica che da anni ci vede in prima linea al fianco della comunità per minori il Piccolo Principe – spiega il coordinatore delle attività sportive del Cus Molise Marco Sanginario – siamo da sempre attenti a chi ha più bisogno, in un momento particolare come quello del Natale, regalare un sorriso è qualcosa che ci rende tutti più felici”.

Gratitudine è stata espressa dal presidente della comunità per minori Il Piccolo Principe, Giuseppe Scarlino. “Siamo felici per il sostegno che riceviamo – spiega il presidente – ed enormemente grati a chi decide di esserci vicino ogni giorno in generale e nei giorni di festa in particolare. Un enorme grazie va al Cus Molise che ormai da tanti anni riesce a raccogliere beni alimentari e di prima necessità da devolvere ai nostri piccoli ospiti. Dal canto nostro ogni giorno cerchiamo di mettere passione, impegno e tanto amore per assistere nel migliore dei modi chi ha bisogno. La vicinanza di tanti ci spinge a fare sempre meglio e ci fa comprendere quanto il nostro lavoro sia apprezzato. E di questo siamo davvero orgogliosi”.