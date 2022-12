Strategie condivise di prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza di genere. E’ l’obiettivo che Asrem, Prefettura, Presidenza del Tribunale e Procura di Isernia, Comuni di Isernia, Agnone e Venafro, Ufficio scolastico regionale vogliono realizzare e per questo hanno stipulato un protocollo d’intesa.

Collaboreranno alle iniziative l’Ordine degli avvocati di Isernia e gli Ordini regionali degli Psicologi e Assistenti sociali. Tra le finalita: rafforzare a livello provinciale un coordinamento dell’azione e cooperazione fra tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel settore, individuare percorsi di sostegno e tutela delle donne vittime di violenza, sviluppare i azioni informative e di sensibilizzazione in grado di far emergere gli episodi di violenza, assicurando, allo stesso tempo, l’assistenza e il sostegno alle vittime. Prevista anche la formazione e la specializzazione degli operatori della rete territoriale da impiegare nell’ambito della prevenzione e contrasto della violenza e nel sostegno alle donne, la costante analisi e il monitoraggio del fenomeno al fine di favorirne l’emersione ed individuare tempestivamente gli interventi da porre in essere sul territorio, la promozione di percorsi educativi rivolti alle scuole, la creazione di sinergie e collaborazioni anche con gli attori del terzo settore.

Insomma, molti gli obiettivi per i quali ognuno dovrà fare la propria parte affinchè non restino solo finalità sulla carta. L’impegno, è stato assicurato, ci sarà tutto per fronteggiare un fenomeno, la violenza di genere, diventato ormai una vera e propria piaga.