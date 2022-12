Il bollettino dell’Asrem con i dati Covid in Molise. Sono 118 i nuovi positivi riscontrati su 618 tamponi processati. 32 i contagiati di Campobasso, numeri inferiori negli altri comuni interessati. Tasso di positività al 19%. Sono 60 i guariti, dei quali 56 del capoluogo di regione, e c’è un ricovero in Malattie infettive. Al momento i pazienti con Covid in cura al Cardarelli sono 9 dei quali 1 in Rianimazione.

Gli attualmente positivi in Molise sono 6465.