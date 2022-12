Il cambio di stagione non è vissuto da tutti allo stesso modo. Alcune persone, soprattutto le più sensibili, sperimentano alcuni sintomi che sono ricollegati al passaggio dall’estate all’inverno, o viceversa. Nulla che non possa essere risolto facilmente, seguendo alcuni piccoli accorgimenti per adattarsi velocemente al cambio di ritmo.

Cause e sintomi del cambio di stagione

Le ragioni dei cambiamenti che avvengono nel nostro corpo al cambio di stagione non sono del tutto chiare. Alcuni studi suggeriscono che le variazioni climatiche di temperatura, umidità e pressione influenzerebbero alcune sostanze chimiche (neurotrasmettitori), implicate nella sfera emotiva. Inoltre, quando si avvicinano le due stagioni critiche, l’estate e l’inverno, il nostro corpo si prepara al brusco cambiamento (caldo o freddo) con cambiamenti ormonali.

Ad esempio, la maggiore esposizione alla luce altera i livelli di secrezione della melatonina, un ormone che regola il ritmo sonno-veglia, provocando problemi a dormire che potrebbero ripercuotersi anche sull’efficienza del nostro cervello. Le temperature più basse, invece, aumentano la funzionalità della tiroide. Durante il passaggio da una stagione all’altra, quindi, le persone avvertono una serie di sintomi, tra cui stanchezza, debolezza, insonnia, sonnolenza e problemi intestinali. Si tratta di segnali di un corpo e di una mente poco performanti. Ma il tutto si può risolvere velocemente con alcune strategie.

Come migliorare e superare il cambio di stagione

Con l’arrivo dell’inverno e le minori ore di luce, c’è una vitamina su tutte che risulta fondamentale: la vitamina D. Questo perché la vitamina D si assume prevalentemente con la luce del sole. I raggi UVB, infatti, avviano la conversione del 7-deidrocolesterolo nella pelle in colecalciferolo, che sarebbe la vitamina D3. Trenta minuti di esposizione al sole al giorno sono sufficienti per raggiungere il fabbisogno giornaliero, ma si raccomanda di usare sempre una protezione (ad esempio, una crema solare) e di evitare un’esposizione eccessiva ai raggi solari.

Nelle giornate più grigie però, si può ricorrere ad altri stratagemmi. Ad esempio, la vitamina D può essere assunta anche mediante dei supplementi alimentari. Online è possibile acquistare integratori di questo genere su alcuni shop di settore, avendo la possibilità di scegliere tra una vasta gamma di articoli. Questo potrebbe essere molto utile qualora ci fossero problemi a reperirli nei negozi di quartieri. In ogni caso, è fondamentale chiedere un parere al proprio medico prima di assumere qualsiasi supplemento.

Il corpo necessita di essere assistito in questa fase di transizione, pertanto meglio seguire una sana alimentazione e non cadere vittime delle voglie di zuccheri e grassi, prediligendo invece verdure, frutta e alimenti non fritti. Inoltre, i medici consigliano di dormire almeno 8 ore ogni notte, curando anche la scelta del materasso per non soffrire di dolori articolari e patologie che possano irritare e provocare un senso di irritabilità.

Infine, un ottimo modo per scaricare lo stress e generare endorfine è dedicare del tempo agli hobby, come può essere lo sport, così da favorire la salute del corpo e della mente, oppure andare al cinema, leggere un libro o studiare, in questo modo si terrà la mente impegnata e si potrà godere di attimi di qualità.