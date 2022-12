Share on Twitter

Incontro, alla Provincia di Campobasso, tra il presidente, Francesco Roberti ed i sindaci dei Comuni di Montefalcone, Acquaviva, Castelmauro, San Felice e Montemitro, attraversati dalla strada provinciale 78. Si tratta di una strada che collega la Fondovalle Trignina e la Strada statale 157. Presente anche l’impresa esecutrice dei lavori sulla strada. Al centro della riunione, la verifica dello stato dei lavori e l’individuazione della viabilità alternativa, soprattutto in vista dell’arrivo della stagione invernale. Il presidente Roberti ha annunciato l’impegno della Provincia ad individuare soluzioni alternative che possano limitare i disagi alla viabilità, in attesa della fine dei lavori, prevista per aprile 2023.