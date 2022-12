L’associazione “Un Filo che Unisce” si prepara al Natale: la piazza centrale abbellita con un quadro di Trivento ad uncinetto. È l’ultima opera realizzata dall’associazione “Un Filo che Unisce”, un bel quadro di Trivento, rigorosamente realizzato dalle oramai famosissime “uncinettine”: un lavoro dalla resa eccezionale e dalla tecnica ineguagliata. Un vero e proprio manifesto della Città di Trivento, che rientra a pieno titolo nel programma dell’associazione guidata da Michela Anziano, che ha come obiettivo principale, più volte raggiunto egregiamente, la promozione del paese e del territorio. Questa magnifica cartolina di Trivento, in realtà si inserisce in una iniziativa ancora più ampia, lanciata dalla stessa associazione, dal titolo “Acquista una casa a Trivento?”. Le uncinettine hanno realizzato dei ferma porta raffiguranti le case di Trivento, chi vuole può acquistarle presso la casetta in piazza Fontana, ma è anche un invito ad acquistare le tante case del centro storico, oramai abbandonate. Il tutto, accompagnato da una poesia in rima: “Se un ricordo di Trivento con te vuoi portare, un ferma porta da noi devi acquistare. Ma se il tuo cuore vuoi lasciare, una casa potrai comprare. Il centro storico ti aspetta, presto vieni, vieni in fretta. Tra rue, vicoli e stradine, non lasciarti intimidire. L’accoglienza la fa da padrone, quando bussi ad ogni portone…”. Scorrendo tra le attività della “Filo che Unisce”, ricordiamo che è aperto il concorso nazionale “Christmas tree” di Radio Delta 1, con la foto dell’Albero di Natale ad uncinetto di Trivento. Sono tre le foto andate in finale, fino alle ore 12.00 del giorno 24 dicembre 2022 possono essere votate, tra queste, appunto, quella dell’Albero ad uncinetto di Trivento. Lo scatto con più like riceverà una box con tutti i gadget di Radio Delta 1. I like di Instagram e Facebook verranno cumulati.