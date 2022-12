Due vittime per Covid in Molise nelle ultime ore. Si tratta di un uomo di 80 anni di Termoli e di una 91enne di Guglionesi, ricoverati entrambi in Malattie infettive. Sale così a 702 il numero delle vittime, dall’inizio della pandemia. E’ quanto emerge dal Bollettino diramato dall’Asrem che riporta anche 177 nuovi contagi e 37 guariti. C’è anche un ricovero in Malattie infettive e la dimissione di un paziente dallo stesso reparto. Gli attualmente positivi in Molise sono 6.405 mentre i pazienti ricoverati al Cardarelli per Covid sono 11.