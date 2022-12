Ottime le prestazioni degli atleti della società sportiva M2 impegnati nel fine settimana nella prima edizione del “Livorno Winter Meet” meeting nazionale di nuoto riservato alle categorie ragazzi, juniores ed assoluti, organizzata dalla Livorno Aquatics. Nella categoria ragazzi mattatore nella due giornate di gare è stato Alessio D’Agostino che ha conquistato 4 medaglie d’oro; nel 100 e 200 dorso, nel 50 e 100 stile libero. Oro e qualificazione per i Criteria di Riccione per Giuseppe Cantalupo nel 200 farfalla. Oro anche nel 100 farfalla e argento nella gara dei 400 misti. Al femminile due ottime medaglie di bronzo per Sofia Orrino, nel 100 farfalla e nel 50 stile libero. Tra gli junior ancora conferme per Alessandro Trevisi che si impone nel 50 e 100 stile libero, medaglia d’argento nel 50 dorso. Jacopo Varriano conquista la medaglia d’argento nel 200 farfalla e quella di bronzo nel 100 farfalla. A Livorno, sul terzo gradino del podio anche le staffette con D’Agostino, Varriano, Di Rito e Trevisi che conquistano il bronzo nella 4×100 stile e nella 4×100 mista.

Fonte. Ufficio stampa