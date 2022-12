Share on Twitter

Share on Facebook

Toma li ha chiamati ‘quadri convenzionali’. I volontari del 118 promesse disattese. Il muro contro muro tra gli operatori del servizio di emergenza-urgenza e i vertici che guidano la sanità in regione, Commissario alla sanità e Asrem, è ripreso più aspro di prima.

Sembrava dall’ultimo incontro avvenuto in via Genova che tutto si fosse chiarito. Lunedì, al massimo, avevano garantito Toma e Florenzano, sarà pubblicato il nuovo bando. In effetti il capitolato che stabilisce i criteri del rapporto tra le associazioni di volontariato e la Regione è stato reso noto. Ma ha scatenato di nuovo la reazione di chi, dicono gli operatori e i vertici delle associazioni, da 22 anni garantisce il regolare svolgimento del servizio di emergenza pur tra mille difficoltà.

Toma ha argomentato di aver impostato il bando come avviene nelle altre regioni, stabilendo criteri che possano soddisfare le parti. E’ evidente che non tutte le aspettative degli operatori sono state soddisfatte, tra queste di sicuro la continuità lavorativa dei volontari. Non vogliamo nessun favore, dicono, ma solo attenzione verso un settore al tracollo.

Nella polemica ha preso posizione anche il segretario del Pd e consigliere regionale, Vittorino Facciolla, secondo il quale l‘atteggiamento di chi sta evitando di riconoscere dignità a questa categoria di lavoratori è inaccettabile. Sono loro – ha spiegato Facciolla – che per anni con la loro attività hanno posto rimedio alle tante carenze e falle del servizio sanitario regionale, emerse ancora di più durante l’emergenza covid. Pensare – ha concluso il segretario del Pd – che nel nuovo programma operativo la rete del 118 è centrale nella gestione dell’emergenza urgenza e quindi delle malattie tempo dipendenti.

Le associazioni hanno annunciato pertanto la paralisi delle ambulanze del trasporto 118 a oltranza a partire dal 31 dicembre.