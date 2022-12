Share on Twitter

Tutto pronto per il Natale 2022 a Roccasicura. Nelle scorse ore, i bambini dell’oratorio hanno realizzato numerose decorazioni addobbando un angolo del paese. Un albero con doni, una buca per le lettere da inviare a Babbo Natale, il presepe. Numerosi i progetti portati avanti dai più piccoli accompagnati dalle loro guide per immergersi al meglio nell’atmosfera natalizia.