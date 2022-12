Si avvicina a grandi falcate la fine di un anno politico difficile, trascorso tra elezioni anticipate e scossoni in Consiglio regionale, un anno che rischia di chiudersi con la medesima atmosfera da triller che ha caratterizzato i 365 giorni che ci stiamo lasciando alle spalle. Il tema del giorno, l’ultimo giallo, è il Bilancio di previsione della Regione, atto del quale al momento non si hanno notizie. Lo confermano fonti interne di Palazzo D’Aimmo dove, al momento, non è pervenuto alcun documento. Intanto lunedì, proprio sulla questione in oggetto, si riunisce la prima commissione del consiglio regionale, chiamata ad esprimere un parere in merito ma con l’altissima probabilità che la seduta vada deserta proprio per la mancanza di atti da esaminare. Se così dovesse essere, assisteremmo ad una corsa a mozzafiato per l’approvazione in via provvisoria del documento e con la certezza che sino ad aprile si opererà per dodicesimi, ovvero con una capacità di spesa ridotta. L’atto dovrà essere comunque adottato entro fine anno, almeno nella sua veste provvisoria, per poi traguardare sul termine ultimo, quello del 30 aprile 2023 con l’assise in pratica sciolta. Si tratterà quindi dell’ultimo bilancio dell’amministrazione Toma, salvo un secondo mandato per il presidente uscente.

Andrà capito poi quanto il tempo e il fiato corto possano incidere sulla adozione di una documento che avrà una forte connotazione elettorale. Da ogni parte, maggioranza e opposizione, e da ogni consigliere arriveranno istanze ed emendamenti tesi a sostenere battaglie territoriali e tematiche di riferimento.

Sempre sul tema dei numeri e delle risorse, vanno inquadrate le iniziative sugli sgravi fiscali annunciati dal governo meloni, soprattutto sul credito d’imposta, fattore che con il ritorno del Molise in obiettivo uno rende particolarmente interessante la regione per potenziali investimenti da parte di imprese provenienti dal Nord.