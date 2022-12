Share on Twitter

Palcoscenici Molise, dicendo Vola Vola. Concerto il 23 dicembre nella Cattedrale di Trivento. Avrà inizio alle ore 20, presso la Cattedrale di Trivento, il concerto “dicendo vola vola”, nell’ambito del cartellone regionale “Palcoscenici Molise”. Ad organizzare la Regione Molise, con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, e la Fondazione Molise Cultura. L’ingresso è gratuito. Dopo l’ultimo evento tenutosi il 3 settembre scorso, in piazza Cattedrale a Trivento, ritorna l’importante rassegna musicale a carattere regionale che, come nell’ultima circostanza, saprà letteralmente rapire gli spettatori e saprà creare la magica atmosfera natalizia.