Le associazioni che effettuano il servizio di emergenza 118 in Molise annunciano che interromperanno il loro servizio alla mezzanotte del 31 dicembre. Con una lettera firmata da dieci sigle diverse e inviata al presidente-commissario Donato Toma, al direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano e a diverse altre istituzioni locali, le associazioni bocciano il bando appena pubblicato dalla Regione.

“L’avviso in questione – scrivono – è un atto inaccettabile che continua ad andare nella direzione opposta, non tanto e non solo delle nostre aspettative, ma soprattutto rispetto a quanto avviene in altre regioni”. La associazioni quindi elencano i punti critici del bando e sottolineano come il “ricorrere negli anni ad un servizio basato esclusivamente sul volontariato ha consentito di risparmiare miliiardi di vecchie lire e milioni di euro ed è una unicità tutta molisana in quanto nelle altre regioni il volontariato si integra a ben altra principale strutturazione del servizio”.

Nella lettera le associazioni infine ricordano che la questione si trascina da anni: “Abbiamo chiesto a gran voce di rivedere le modalità di espletamento del servizio, spiegando le criticità oggettive, economiche e di sosteniblità rispetto ad un regolamento che risale a 22 anni fa. Negli anni più volte si è chiesto dialogo e interlocuzione, in più occasioni si sono illustrate le problematiche del settore ma i decisori non si sono mai caricati dell’onere attribuito dalle funzioni ricoperte”.